Coala entra em loja na Austrália, escala pernas de atendentes e cliente chamam de "novo funcionário"

A coala entrou no estabelecimento, caminhou pelos corredores e até escalou a perna de um dos atendentes antes de ser resgatada

Um posto de gasolina em Woodside, no sul da Austrália, recebeu um cliente um tanto quanto inesperado. Um coala fêmea de 5.7 Kg foi flagrado pelas câmeras de segurança entrando no estabelecimento no último sábado, 4.

As imagens mostram a fêmea da espécie caminhando pelos corredores do posto de gasolina. Um dos funcionários chega a gravar o marsupial tentando escalar a perna de seu colega de trabalho.

Confira o vídeo:

Os funcionários do estabelecimento contaram ao Yahoo Notícias Austrália que solicitaram o resgate da fêmea e a mantiveram dentro da loja para que ela não se perdesse pelas ruas.

Enquanto aguardava a vinda da ajuda, o coala sentou, escalou as pernas dos atendentes e até foi chamado de “mais novo funcionário” pelos clientes.

A voluntária responsável por socorrer o marsupial, Jemma Manfre, chegou cerca de 40 minutos depois da chamada encontrando o animal tranquilo no estabelecimento. Em seguida, o coala fêmea foi levado para a floresta mais próxima.



