'Me sinto ótimo', diz assassino em série conhecido como 'Serpente'

O assassino em série francês Charles Sobhraj disse à AFP nesta sexta-feira (23) que se sente "ótimo", após ser solto de uma prisão no Nepal, onde cumpriu 21 anos por assassinato.

"Me sinto ótimo... Tenho muito a fazer. Tenho que processar muita gente. Incluindo o Estado do Nepal", declarou Sobhraj à AFP, a bordo do avião que o levava de volta à França, via Doha.

Ao ser questionado sobre se acreditava ter sido descrito, erroneamente, como um assassino em série, este homem de 78 anos afirmou: "Sim, sim".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobhraj, cuja vida foi narrada na série da Netflix "O Paraíso e a Serpente", foi vinculado a mais de 20 homicídios na Ásia na década de 1970.

Foi preso na Índia, em 1976, e passou 21 anos na prisão. Voltou para a França, mas, em 2003, viajou para o Nepal, onde foi descoberto por um jornalista e, então, preso mais uma vez.

"Serpente" foi condenado por dois assassinatos cometidos no Nepal em meados da década de 1970 e preso.

Esta semana, a Supremo Tribunal do Nepal ordenou sua soltura por motivos de saúde e disse que ele deveria ser enviado de volta para a França.









Tags