Família australiana causa controvérsia ao transformar cachorro de estimação falecido em tapete

Processo de conservação do cãozinho é o mesmo do empalhamento popularmente utilizado em ursos decorativos

A forma que uma família australiana encontrou para lidar com a perda de seu cachorro de estimação está dividindo opiniões de internautas. Após a morte do animal, um cachorro da raça golden retriever, a família submeteu o cão ao processo de taxidermia, uma forma de preservação da forma da pele. Nas redes sociais, a postagem do resultado dividiu opiniões.

Nas redes sociais, Chimera TaxiDermy, empresa responsável pelo procedimento, que se localiza na cidade de Melbourne, compartilhou o resultado. "Um lindo golden retriever preservado como uma pele para sua família. Finalmente pronto para voltar para casa", diz a postagem.

O processo de conservação da pele, pelo e do tamanho do cãozinho é o mesmo do popularmente utilizado em ursos decorativos. Apesar de se parecer com um tapete, a empresa declarou que a obra não deve ser usada para ser pisada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“As peles que eu preservo não são realmente tapetes, isso foi apenas uma manchete que chamou a atenção, mas não é inteiramente uma verdade. Eles não são para serem pisados e não vão para o chão. Eles são armazenados, principalmente, em prateleiras junto com as cinzas, coleiras, fotos etc., para que não precisem de limpeza.”, explicou a empresa.

Além de cachorros, a Chimera TaxiDermy também realiza a preservação do corpo de gatos e de animais silvestres, como aves e raposas.

Nos comentários, usuários se dividiram entre aprovar e ficar assustados com a obra. "Eu não conseguiria lidar com a dor do cachorro que perdi não estar mais conosco. Perdi minha cachorra no início deste ano e não conseguiria imaginar vê-la todos os dias dessa forma", disse uma usuária. Outros foram mais diretos e apenas adicionaram comentários declarando que a ação foi “bizarra”.



Tags