Mês de Maio terá eclipse lunar total; saiba como acompanhar

O primeiro eclipse lunar de 2022 já tem data marcada e deve ocorrer no dia 16 de maio, durante a madrugada. Visível em maior parte da América do Sul, América do Norte, África e Europa, no Brasil o fenômeno deve durar pouco mais de 1 hora e 20 minutos e terá início logo após as 00 horas e 30 minutos do dia 16.

O eclipse lunar que se aproxima será o primeiro três dois que estão previstos para este ano. O primeiro deve ocorrer no dia 8 de novembro. No último sábado, 30, às 17 horas e 28 minutos (horário de Brasília), o primeiro eclipse solar de 2022 ocorreu, ficando visível apenas na região Sul do País. As informações são do portal TecMundo.

Assim como nos eclipses solares, o lunar pode ser total (quando a Lua é ocultada totalmente pela sombra da Terra) ou parcial (quando fica ocultada apenas em parte pela sombra). Quando à duração, o evento depende da posição da Lua em sua órbita ao redor da Terra, podendo chegar a até quase 2 horas.

Em contraste, um eclipse lunar pode ser visto de qualquer lugar do lado noturno da Terra, enquanto o solar só pode ser visto de uma área relativamente pequena do mundo.

Para observar o eclipse lunar, não é necessário nenhum equipamento especial. Basta observar o céu durante a data e hora indicadas.

Como os eclipses lunares acontecem?

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua se movimenta em sua órbita de forma que se posicione sobre a sombra da Terra. Nesse momento, Sol, Terra e Lua ficam alinhados, com a Terra localizada entre os dois.

O efeito da sombra da Terra na Lua, ao contrário do que se deve pensar, não é a escuridão. Em geral, sua superfície adquire uma coloração avermelhada. Isso acontece por causa de um efeito óptico conhecido como dispersão de RayleighEfeito em que luz solar é refratada (quebrada) e dispersada na atmosfera da Terra, que desvia apenas comprimentos de onda específicos em direção à Lua. .

