Disney decide trocar icônico vestido vermelho de Minnie por visual mais progressista

A troca será consolidada em março, "mês das mulheres" e do aniversário da Disneylândia Paris

O guarda-roupa de Minnie Mouse ganhará uma nova peça pela primeira vez após quase um século. A personagem da Disney vai usar um terno no seu look e, embora imagens da remodelagem tenham sido compartilhadas nas redes sociais, o novo visual dela só será conhecido em março.

O que se sabe até então é que a responsável pela remodelagem é a estilista britânica Stella McCartney, escolhida por conta do "seu legado de liderança feminida, bem como seu compromisso com a sustentabilidade", conforme informou a empresa em comunicado enviado à veículos de imprensa.

Em comunicado enviado à CNN, Stella comemorou a possibilidade de inovar no estilo de Minnie. Segundo ela, as características da personagem de desenho animado são semelhantes as dela. "E o que eu amo na Minnie é que ela personifica a felicidade, autoexpressão, autenticidade, além de muito estilo", comentou a estilista.

Ternos são conhecidos como itens essenciais nos guarda-roupas das principais líderes mundiais femininas, como a ex-chanceler alemã, Angela Merkel; a atual vice-presidente e ex-senadora dos Estados Unidos, Kamala Harris, e a ex-primeira dama e ex-secretária dos EUA, Hillary Clinton, que já concorreu à presidência do país norte-americano.

No ano de 2004, três anos após o fim do governo de Bill Clinton, a foto oficial de Hillary - então primeira dama estadunidense - vestindo terno preto causou comoção nacional, visto que a ocasião representou a primeira vez que uma primeira dama utilizou um terno na imagem oficial da Casa Branca.

A revelação do novo visual de Minnie ocorrerá em março de forma intencional, já que no mês são comemorados o Dia Internacional da Mulher e também o aniversário de 30 anos da Disneylândia de Paris.

