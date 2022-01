Cervo "voa" após saltar sobre estrada na Índia e viraliza na web

Imagens impressionantes de um cervo "voando" durante um salto viralizaram nas redes sociais. O animal da espécie axis, também conhecido como chital, estava saindo de um rio localizado às margens de uma estrada no Parque Nacional de Pench, em Madhya Pradesh, na Índia, e - ao se sentir ameaçado - alcançou uma altura impressionante durante um pulo.

Aos mais céticos, o vídeo pode até parecer ter algum tipo de edição, principalmente quando o cervo está no ar e movimenta suas pernas - simulando uma caminhada no ar -, mas segundo o site especialista em caça, Hunting Heart, o cervo axis tem a capacidade de atingir grandes velocidades ao correr e alturas ao saltar quando se sente ameaçado.

O vídeo foi publicado no perfil oficial da ONG indiana Wildlense Eco Foundation no Twitter e já havia ultrapassado a marca de 130 mil visualizações desde que foi postado, sábado, 15. Não é possível saber quantas pessoas presenciaram a ação, mas é possível ver na imagem um homem, além do cinegrafista.

Após ter protagonizado um dos maiores saltos já registrados em vídeo na história do reino animal, o cervo aterrissou nos arbustos do outro lado da pista e se escondeu na mata. E ao que parece não aconteceu nada com o animal mesmo após o impacto do salto e ele saiu caminhando normalmente.

Veja vídeo: