Pessoa não identificada entra na Coreia do Norte pelo Sul, diz Seul

Uma pessoa não identificada entrou na Coreia do Norte pelo Sul no dia de Ano Novo, informaram as forças armadas sul-coreanas neste domingo (2), numa rara travessia pela fronteira fortemente protegida.

A pessoa foi detectada pela equipe de vigilância na Zona Desmilitarizada que divide a península coreana às 21h20 de sábado (9h20 de Brasília), informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Anos de repressão e pobreza na Coreia do Norte levaram mais de 30.000 pessoas a fugir para o Sul nas últimas décadas, mas as travessias na direção oposta são extremamente raras.

A travessia de sábado levou a uma operação de busca pelos militares sul-coreanos, mas sem sucesso.

"Foi constatado que a pessoa cruzou a Linha de Demarcação Militar para o Norte", acrescentou o comando militar.

A pessoa que atravessou não foi identificada, segundo um membro do Estado-Maior Conjunto, acrescentando que as autoridades sul-coreanas informaram o Norte do incidente.

A fonte disse que nenhuma mobilização incomum por parte dos militares norte-coreanos foi detectada.

Em 2020, militares norte-coreanos mataram a tiros e queimaram o corpo de um pescador sul-coreano que, de acordo com Pyongyang, cruzou ilegalmente a fronteira marítima.

A maioria dos norte-coreanos que fogem primeiro entra na China, antes de seguir para o Sul.

Poucos se atrevem a cruzar a Zona Desmilitarizada, repleta de minas explosivas e com forte presença militar de ambos os lados.









