Veja quais foram as publicações mais curtidas no Instagram do O POVO

Em 2021, o Brasil sofreu grandes perdas, atravessou o segundo ano da pandemia e viveu acontecimentos políticos marcantes. Parte do que ocorreu no Ceará, no Brasil e no mundo, você acompanhou aqui no O POVO.

Um pedaço - bem grande - dessas notícias foram publicadas nas redes sociais do jornal. Neste fim de ano, separamos os 10 posts mais curtidos do nosso perfil no Instagram. Confira a lista a seguir:

10º) Delegada ficou em choque após ser vítima de racismo em loja de shopping de Fortaleza



Um dos casos de maior repercussão foi a denúncia de racismo por parte de uma delegada da Polícia Civil no shopping Iguatemi, em Fortaleza. O post abaixo, publicado em setembro, teve mais de 137 mil likes.

9º) Camilo anuncia toque de recolher a partir das 22 horas e suspende aulas presenciais

Publicado em fevereiro, o post abaixo ficou em nono na lista de mais curtidos do ano. A medida anunciada pelo governador Camilo Santana foi prenúncio do segundo lockdown imposto no Ceará. A publicação teve pouco mais de 139 mil curtidas.

8º) Morre aos 42 anos o ator Paulo

Em maio, o Brasil se despediu de um dos maiores nomes do humor. O ator Paulo Gustavo faleceu em decorrência da Covid-19 após semanas hospitalizado. O post de despedida do humorista tem mais de 139 mil curtidas.

7º) Ceará deverá ser o primeiro estado do Brasil a vacinar 100% da população

Em março, teve início da vacinação contra Covid-19 no Brasil. O Ceará foi destaque na corrida para aplicar as vacinas e, segundo projeções, seria o primeiro estado do Brsil a vacinar 100% da população acima de 18 anos.

6º) Morre aos 85 anos o ator Tarcísio Meira, vítima da Covid-19

Em agosto, o Brasil deu adeus a um dos maiores nomes da dramaturgia nacional, o ator Tarcísio Meira. Tarcísio foi hospitalizado com Covid-19 assim como a esposa, Glória Menezes, que se recuperou da doença. A publicação com anúncio da morte do ator teve mais de 143 mil likes.

5º) Homem bebe demais, fica desaparecido e se junta às autoridades nas buscas por ele mesmo

Bem, esta matéria, pelo título, é autoexplicativa. E teve quase 144 mil likes.

4º) Morre a cantora Marília Mendonça após acidente aéreo em Minas Gerais

Em novembro, o Brasil, mais uma vez, se despediu precocemente de um dos maiores talentos musicais da geração. A cantora Marília Mendonça faleceu após um acidente aéreo em Minas Gerais. A publicação com o anúncio de sua morte teve mais de 146 mil curtidas.

3º) DJ Ivis é preso por agressões a Pamella Holanda

Um dos caos de maior repercussão no Ceará e no Brasil em 2021 foi a agressão perpetrada pelo músico e produtor DJ Ivis contra sua então esposa, Pamella Holanda. As cenas de violência foram divulgadas em julho e o músico foi preso pouco depois. A notícia de sua prisão, no Instagram do O POVO, teve mais de 152 mil likes.

2º) Bebê nasce empelicado e equipe médica filma momento em que a bolsa é rompida

O pequeno Miguel já veio ao mundo fazendo sucesso. As imagens mostram o momento em que sua a bolsa amniótica e Miguel chora pela primeira vez. O vídeo teve mais de 800 mil visualizações e mais de 153 mil curtidas.

1º) Médico canta para paciente horas antes dela morrer internada com Covid-19

Em meio às mortes provocadas pela pandemia de Covid-19, o tratamento dispensado por um médico a uma paciente internada com a doença comoveu a internet. É que Matheus Rocha resolveu cantar para a paciente, que viria a óbito horas depois. A cena emocionante teve mais de 154 mil likes.

