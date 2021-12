Confeiteira de Goiânia faz sucesso na web com bolos divertidos e inspirados em memes

A empreendedora Fernanda Souto afirma estar com a agenda lotada após viralizar na internet com seus bolos divertidos e irônicos.

Fernanda Souto, de 25 anos, tem feito sucesso na internet com seus bolos engraçados e divertidos. As fotos começaram a viralizar no domingo, 13. A confeiteira de Goiânia usa imagens de memes para enfeitar os bolos e tem conquistado o gosto dos clientes e seguidores das redes sociais.

"Ainda estou processando tudo que aconteceu, nem consegui responder todo mundo ainda. É muito gratificante esse reconhecimento", afirmou Fernanda ao portal G1. Ela revelou, inclusive, que sua agenda de dezembro já está lotada.

A empreendedora trabalha com doces desde a faculdade. Ela fazia alfajores e vendia na própria instituição, onde cursava nutrição. Durante a pandemia, Fernanda resolveu expandir a produção e então teve a ideia de fazer bolos com desenhos, que são inspirados na cultura coreana.

Fernanda conta estar se divertindo com o trabalho, já que todos seus pedidos têm fotos ou frases engraçadas. Um deles comemora um ano sem sexo de um dos clientes.

A empreendedora varia bastante nos temas e nos preços dos seus bolos. Ela faz suas produções em casa e vende pela internet com diferentes valores.

Segundo Fernanda a produção e venda de bolos é, atualmente, sua única fonte de renda, e apesar de ter formação no curso de nutrição, seu sonho sempre foi a confeitaria.

“A confeitaria é meu sonho. Não sei como, mas quero abrir uma loja. Eu adoro isso, quero ainda fazer um curso de confeitaria porque não me vejo em outra área”, revelou.







