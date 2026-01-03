Mais que um minuto: como o tempo de escovação define a liberação de fluoreto

Saiba como a escovação e a viscosidade do creme dental podem influenciar a liberação de fluoreto / Crédito: drazen_zigic/Freepik

No breve tempo em que os dentes são escovados, as pastas dentais devem liberar a maior parte de seu fluoreto, a forma iônica do flúor. A avaliação desse processo foi o objetivo do estudo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp), publicado no Brazilian Dental Journal em dezembro de 2025. Os pesquisadores consideraram que um modelo clinicamente validado para estimar essa liberação de fluoreto não existe atualmente. Uma formulação de pasta de dente com maior viscosidade, por exemplo, é capaz de “resistir à quebra durante a escovação e retornar a um estado semi-sólido mais rapidamente”, o que limita o tempo em que o fluoreto permanece disponível.

Outro ponto diz respeito à curta duração da escovação — o período limitado pode afetar a homogeneização completa dos cremes dentais, um fator crucial para que os agentes terapêuticos presentes no produto funcionem bem. "Esse foi o primeiro desafio: desenvolver um modelo laboratorial, experimental, que possa estimar o quanto de fluoreto é liberado na boca. Então, foi o objetivo do trabalho, e o mais importante depois foi validar o modelo", explica o orientador da pesquisa, Jaime Aparecido Cury, professor titular de bioquímica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.

Escovação + tempo = fluoreto liberado A equipe utilizou três pastas de dente, selecionadas por apresentarem níveis variados de liberação de fluoreto em um estudo preliminar in vitro. Após instruções, os participantes escovaram os dentes por um minuto usando 0,7 g de uma das pastas testadas.

Toda a pasta de dente e saliva produzida durante a escovação foi coletada e seu volume foi medido. As amostras foram então centrifugadas e o que permaneceu foi analisado quanto ao teor total de fluoreto solúvel. “O creme dental é utilizado de acordo com o gosto da pessoa. Se ela tem preferência, por exemplo, a uma maior consistência, a pessoa deve escovar os dentes por um tempo maior para ter um benefício igual a de um creme dental na forma de gel, que libera rapidamente o fluoreto”, aponta o professor orientador. A doutora em Clínica Odontológica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Cecília Atem Gonçalves, ressalta que nem todo o flúor presente na fórmula de um dentifrício (termo técnico para creme dental) é efetivamente liberado na boca durante a escovação.

Ao avaliar o estudo, a professora da UFC também acrescenta que a compreensão de quanto flúor realmente se torna disponível é fundamental para avaliar a eficácia desses produtos. “Em termos práticos, essa pesquisa contribui para melhorar a forma como os dentifrícios são avaliados. O teste in vitro validado desenvolvido neste estudo fornece um método confiável e simples para estimar a biodisponibilidade do flúor em cremes dentais durante a escovação”, explica Cecília Atem. A pesquisa teria, de acordo com a profissional, o potencial para servir como ferramenta de triagem aos fabricantes e agências reguladoras, apoiando o desenvolvimento e a aprovação de cremes dentais fluoretados eficazes.



Fluoreto Vs. Cáries A prevenção da cárie dentária, relata a professora universitária, está diretamente relacionada à exposição regular dos dentes ao flúor proveniente dos cremes dentais, e não apenas ao tempo prolongado de escovação. Na prática, a escovação deve ser compreendida não como um ato isolado e prolongado, mas um hábito repetido ao longo do dia, capaz de garantir a presença constante do flúor no meio bucal — “Mais importante do que escovar por longos períodos é repetir esse hábito diariamente e permitir que o flúor permaneça na boca após a escovação”, diz.