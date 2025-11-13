Humanos não conseguem mais distinguir música gerada por IA

Pesquisa com 9 mil entrevistados, mostrou que "97% não conseguiram diferenciar entre música gerada inteiramente por IA e música criada por humanos" / Crédito: cottonbro studio / Pexels

É praticamente impossível para uma pessoa distinguir entre música criada inteiramente por inteligência artificial (IA) e música de um gênero similar composta por humanos, de acordo com uma pesquisa divulgada na quarta-feira, 12. Dos 9.000 entrevistados, "97% não conseguiram diferenciar entre música gerada inteiramente por IA e música criada por humanos em um teste às cegas com duas faixas de IA e uma faixa humana", segundo pesquisa realizada pela Ipsos para a plataforma francesa de streaming Deezer.

O estudo foi conduzido online entre 6 e 10 de outubro em oito países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Países Baixos, Alemanha e Japão. Leia mais É questionável o uso de Inteligência Artificial na arte? Sobre o assunto É questionável o uso de Inteligência Artificial na arte? Quase metade dos entrevistados acredita que a IA pode guiá-los na descoberta de novas músicas. Mas eles se mostram mais pessimistas quanto às consequências da composição musical com essa tecnologia. Cinquenta e um por cento deles acreditam que a IA levará ao surgimento de músicas "de qualidade inferior e mais genéricas" e quase dois terços (64%) pensam que essa técnica pode causar "uma perda de criatividade na produção musical", enfatiza o estudo.

Esses resultados "demonstram claramente que as pessoas se importam com música e querem saber se estão ouvindo uma música criada por um humano ou por IA", disse Alexis Lanternier, CEO da Deezer, em um comunicado. A empresa francesa é atualmente a única plataforma de áudio que indica sistematicamente as faixas geradas inteiramente por IA por meio de uma mensagem aos usuários. Leia mais Uma a cada dez criações musicais na plataforma Deezer é criada com IA Sobre o assunto Uma a cada dez criações musicais na plataforma Deezer é criada com IA