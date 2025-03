Eclipse lunar e 'lua de sangue' ocorrem próxima madrugada; onde será visível?

O eclipse lunar com 'lua de sangue' acontece na madrugada de 14 de março e será visível em grande parte do Brasil. Saiba tudo sobre o fenômeno astronômico

Um eclipse lunar total ocorre quando há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. O fenômeno desse ano poderá ser observado em todo o Brasil na madrugada do dia 14 de março, com o momento máximo do eclipse acontecendo às 03h59min56s.

Conforme o astrônomo Marcos Calil, será visível no Brasil inteiro, de ponta a ponta. "As pessoas poderão observar o momento máximo do eclipse, mas, depois, quando a Lua volta a ficar com aquele aspecto cortado, na região leste do Brasil, especialmente na parte litorânea, será possível ver um pôr da Lua eclipsada."