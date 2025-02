Possibilidades de colisão de asteroide com a Terra caem para 1,5%

Com uma largura estimada entre 40 e 90 metros, esse asteroide agora tem uma chance mínima de atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032, de acordo com os novos cálculos da agência espacial americana.

A Nasa explicou em um blog na noite de quarta-feira que revisou sua previsão com base em novas observações feitas com telescópios terrestres.

De acordo com Richard Moissl, chefe do escritório de defesa planetária da ESA, esse número deve “oscilar ligeiramente para cima e para baixo”, antes de cair abaixo de 1% em um futuro próximo.

No início dos anos 2000, o asteroide Apophis causou alvoroço na comunidade científica internacional, com sua chance de 2,7% de colidir com a Terra em 2029. Essa chance foi rapidamente reduzida a quase zero.

