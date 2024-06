Temos mesmo mais empatia por quem é parecido com a gente?

Ter empatia significa sentir psicologicamente as emoções que outra pessoa está sentido Crédito: Getty Images

Getty Images Como as pessoas conseguem interagir com sucesso com quem é completamente diferente delas? E será que estas diferenças podem criar barreiras sociais? Os cientistas sociais estão às voltas com estas questões porque os processos mentais subjacentes às interações sociais não são bem compreendidos. Um conceito recente que está se tornando cada vez mais popular é o "problema da dupla empatia". Ele se baseia em pesquisas que analisam pessoas que são conhecidas por enfrentar dificuldades sociais, como autistas.

A teoria sugere que pessoas que possuem identidades e estilos de comunicação muito diferentes entre si — o que geralmente é o caso de pessoas autistas e não autistas —, podem ter mais dificuldade de ter empatia umas com as outras. Esta dificuldade recíproca é o que eles chamam de problema da dupla empatia. Esta ideia tem atraído muita atenção. As pesquisas sobre o problema da dupla empatia aumentaram rapidamente na última década. Isso porque elas têm o potencial de explicar por que diferentes pessoas na sociedade podem ter dificuldade de ter empatia umas com as outras, levando potencialmente a problemas pessoais e sociais — desde transtornos de saúde mental até tensões entre grupos e racismo sistêmico.

Mas será que esta ideia é precisa? Nosso artigo recente sugere que a questão pode ser muito mais complicada do que isso. A nossa análise sugere que a teoria da dupla empatia tem muitas lacunas. Ela destaca que existe uma confusão generalizada em torno do conceito bastante difuso de dupla empatia. As pesquisas também se concentraram estritamente nas dificuldades sociais do autismo, sem considerar outros fatores de identidade social que afetam a empatia entre diferentes grupos, como o gênero. A teoria também não incorpora a neurociência psicológica da empatia. Em vez disso, mistura o conceito de empatia — sentir psicologicamente as emoções que outra pessoa está sentindo — com fenômenos semelhantes, mas diferentes, como a "mentalização" (entender o que as pessoas estão pensando a partir de uma perspectiva diferente). Como a teoria da dupla empatia não está bem desenvolvida, a maioria dos experimentos que a testam são confusos. Muitos pesquisadores afirmam estar estudando a dupla empatia quando não medem a empatia. Enquanto isso, outros estudos estão sendo usados ​​como evidência de dupla empatia, apesar de nunca terem se proposto a testar esta teoria.

As pesquisas sobre dupla empatia também se baseiam fortemente em relatos subjetivos das experiências das pessoas (em vez de avaliações feitas por especialistas), que podem não contar a história toda. Em conjunto, a análise das pesquisas existentes indica que a alegação central da teoria da dupla empatia não está bem respaldada. Ou seja, ter uma identidade parecida com a de outras pessoas não significa necessariamente que você tenha mais empatia por elas. Getty Images Ter empatia significa sentir psicologicamente as emoções que outra pessoa está sentido Esta é uma questão importante que precisa de atenção urgente. Já existem sinais de que a teoria da dupla empatia está sendo colocada em prática, apesar da falta de evidências.