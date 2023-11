Vídeo mostra turistas estrangeiros no Ceará, não integrantes do Hamas no Brasil

Conteúdo investigado : Vídeo utiliza imagens recentes de homens em trajes tradicionais da religião muçulmana andando por uma cidade no interior do Ceará que foram sobrepostas com os dizeres “REBELDES DO HAMAS JÁ ESTÃO NO BRAZIL. NAVIL ESTA ANCORADO NO CIARÁ CIDADE DE CRATEUS” (sic). Na montagem, são incluídas ainda fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, com Mohamad Sami El-Kadri, que hoje preside o Fórum Latino Palestino. Há ainda um print de um tuíte com uma ameaça do Estado Islâmico direcionada ao Brasil.

Falso É falso que o grupo extremista Hamas tenha chegado ao Brasil, como alegam postagens nas redes sociais. Vídeos de cunho preconceituoso usam imagens de homens vestidos com trajes tradicionalmente usados por muçulmanos andando por uma cidade no interior do Ceará para afirmar que eles fariam parte do grupo palestino que atacou Israel em 7 de outubro deste ano.

O conteúdo engana também ao mostrar um tuíte em francês com uma ameaça ao Brasil. A postagem é de novembro de 2015 de uma conta relacionada ao Estado Islâmico, sem relação alguma com o atual conflito entre Israel e Hamas.

O vídeo desinformativo traz ainda uma montagem com fotos de Lula e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao lado de Mohamad Sami El-Kadri, que hoje preside o Fórum Latino Palestino, e do presidente brasileiro ao lado do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Nesta última, Raisi é identificado como “o chefe do Hamas”, o que não é verdade.

O Comprova consultou o diretor do Centro Islâmico do Ceará, Yahya Simões, que afirmou que pelas vestimentas – que são, de fato, islâmicas – os homens aparentam ser do Paquistão ou da Índia.

A postagem falsa diz que os supostos “rebeldes do Hamas” teriam chegado de navio, que estaria ancorado em Crateús. Porém, a cidade citada não fica no litoral do Ceará e está, na verdade, a cerca de 300 quilômetros do mar.

Conclusão do Comprova : Postagem com imagens de homens em trajes tradiconais muçulmanos caminhando pela rua mente ao afirmar que o grupo extremista palestino Hamas teria chegado ao Brasil. O vídeo, de cunho preconceituoso, associa registros da passagem de turistas estrangeiros por cidades no Ceará com uma suposta chegada ao país do Hamas, movimento islamista que atacou Israel em 7 de outubro de 2023.

Como verificamos : O Comprova buscou pelos termos “árabes”, “muçulmanos” e “Ceará” e encontrou vídeos similares aos utilizados na postagem enganosa com a indicação de que teriam sido filmados em Crateús e Tianguá, no Ceará. Foi feito contato com ambas as prefeituras.

Alcance da publicação : O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O post no X teve 181 mil visualizações até 18 de outubro. Ele foi apagado posteriormente.

Para encontrar as pessoas fotografadas com o presidente Lula e com Gleisi Hoffmann, foram utilizadas as ferramentas de busca reversa PimEyes e InVID. Mais pistas de quem poderiam ser as pessoas nas imagens foram encontradas nos próprios comentários no vídeo verificado aqui. Uma vez identificados, bastou pesquisar os nomes ‘Mohamad Sami El-Kadri’ e ‘Ebrahim Raisi’ para obter mais informações sobre quem são e quando teriam se encontrado com os petistas.

Por fim, para checar o tuíte com ameaça ao Brasil, o Comprova pesquisou o nome do usuário revelado pelo próprio vídeo e rapidamente encontrou notícias de 2016 sobre o assunto. Isso mostrou que a postagem era real, porém sem conexão alguma com o atual conflito entre Israel e Hamas.

Postagem preconceituosa

O conteúdo checado faz uma montagem de imagens de diversas fontes, recentes e antigas, com o objetivo de desinformar.