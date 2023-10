Famílias retiradas de São Félix do Xingu ocupavam território indígena de forma irregular, segundo Justiça Federal

Contextualizando

Vídeo que circula no TikTok afirma que governo federal estaria expulsando famílias que vivem há mais de 50 anos no território indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Entretanto, o território passou por uma ação de desintrusão da terra, em cumprimento a um conjunto de decisões judiciais da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF). A operação consistiu na retirada de não indígenas que, segundo a Justiça, ocupam irregularmente parte das terras indígenas. O objetivo da operação foi devolver aos povos originários a posse e o direito de uso exclusivo de seus territórios. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) abriu processo de cadastro e seleção das famílias que ocupam o território de forma irregular. O Incra informou que, caso os núcleos estejam aptos a integrar o Programa Nacional de Reforma Agrária, serão assentados em novas áreas. Até o momento, 95 famílias foram cadastradas.

Conteúdo investigado: Homem em vídeo afirma que o governo federal está expulsando famílias de um assentamento na região do Território Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará. Na gravação, ele alega que o governo disse “não a todos os recursos que foram feitos para um acordo” e que mais de 2 mil famílias que sobrevivem no lugar estão sendo expulsas da região. As pessoas, conforme o autor do vídeo, teriam como provar que ocupam a região há 50 anos e que agora “querem que se torne terra dos originários, dos índios”.

Onde foi publicado: TikTok.