Viçosa do Ceará recebe mutirão de atendimentos jurídicos gratuitos

A população de Viçosa do Ceará e municípios vizinhos poderá acessar serviços jurídicos gratuitos por meio da ação Defensoria em Movimento, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE).

A carreta de atendimento da instituição estará estacionada na Praça General Tibúrcio, entre os dias 5 e 7 de agosto, com senhas distribuídas por ordem de chegada até o limite de atendimentos diários.