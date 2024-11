Tentativa de chacina em um bar deixa um morto e três feridos em Viçosa do Ceará

FACHADA da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará Crédito: Divulgação/SSPDS

Uma tentativa de chacina em um bar em Viçosa do Ceará, município a 349,92 km de Fortaleza, deixou uma pessoa morta e outras três feridas na noite deste domingo, 17. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Cecília, na rua Manoel Luis da Silva. As quatro vítimas foram atingidas por disparos de armas de fogo. Um homem, morreu no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O POVO apurou, junto a fontes policiais, que o homem morto se chamava João Paulo Batista Miranda. Ele tinha 28 anos e já teria sido vítima de lesão por tiros no ano 2022.

As três pessoas que saíram feridas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Viçosa, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dos atingidos. Após o ataque, dois suspeitos teriam fugiram do local numa moto. O que diz a Secretaria da Segurança Pública Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das Polícias Civil (PCCE) e Militar do Estado (PMCE) foram acionadas para a ocorrência, confirmando um homem morto e outras três pessoas baleadas. Os lesionados foram atendidos em unidades hospitalares da região.

Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheu indícios na cena do crime que servirão de subsídio para os trabalhos policiais. A investigação deverá ser conduzida pela Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, para identificação e captura dos suspeitos da execução e outros possíveis envolvidos. A SSPDS reforça que a população pode contribuir com o trabalho policial repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o número (85) 3101-0181, (WhatsApp), com denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, pelo endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3632-1112, o número da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Cinco meses atrás, cidade teve a maior chacina do Ceará desde 2020 No dia 20 de junho deste ano, Viçosa do Ceará já havia registrado a maior chacina do Estado, desde 2020. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades policiais à época do fato, uma briga entre facções teria motivado a execução de oito pessoas em uma praça, no Centro da cidade. Sete pessoas morreram ainda no local. A oitava vítima, um pizzaiolo, morreu no dia seguinte. Um homem também foi baleado, mas sobreviveu. As vítimas, três mulheres e cinco homens, bebiam em frente à praça da Igreja da Matriz de Viçosa, quando os suspeitos chegaram em carros e motos e os abordaram.