Caminhonete clonada apreendida no Ceará usava registro de veículo do Espírito Santo

Condutor não tinha passagens pela polícia. No entanto, foi constatado que ele dirigia uma caminhonete sem as placas de identificação, pela BR-402, sentido interior-Capital, no Ceará

Um homem, de 34 anos, sem antecedentes criminais, adulterou e clonou uma caminhonete nas cores branco e azul e viajava com ela pela BR-402, sentido interior-Capital, em Tururu, a 116,6 km de Fortaleza, na tarde dessa sexta-feira, 27. A equipe da Policia Rodoviária Federal (PRF) tomou conhecimento que o veículo verdadeiro trafegava normalmente na região do estado do Espírito Santo, bem distante de onde o clonado foi descoberto.

O veículo já havia chamado a atenção para abordagem em razão de não portar as placas de identificação. Após a PRF realizar o procedimento de identificação veicular da caminhonete, constatou adulteração e supressão nas numerações do veículo, indicando ser um veículo clonado e sem as placas regulamentares.

A verificação da clonagem foi ratificada por meio de consultas policiais. A princípio, não foi possível identificar o veículo original.