PMs salvam duas bebês engasgadas no interior do Ceará

Policiais militares salvaram a vida de duas bebês engasgadas em um intervalo de menos de 30 minutos, na manhã desta terça-feira, 15, no município de Tianguá, no interior do Ceará. As crianças foram socorridas por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que aplicaram a Manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas. Em seguida, ambas foram encaminhadas para atendimento médico em unidades de saúde da região.



O primeiro caso ocorreu por volta das 9h30, quando uma mãe chegou à unidade policial com sua filha de aproximadamente três meses nos braços, relatando que ela estava engasgada e sem conseguir respirar. Imediatamente, o policial de plantão aplicou a manobra e conseguiu restabelecer a respiração da bebê. Uma equipe do Samu foi acionada para conduzi-la a uma unidade hospitalar para avaliação médica.