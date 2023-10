Tombamento de caminhão baú e rodotrem preso em meio-fio interditam BR-222

Duas ocorrências no km 303 da BR 222, me Tianguá, neste sábado, 28 Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal do Ceará

Um caminhão baú, carregado com açaí, tombou no km 303 da BR-222, na cidade de Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza, por volta de 1 hora da madrugada deste sábado, 28. Às 6h30min, um rodotrem, que transportava sal, ficou preso ao meio-fio ao tentar subir a serra no mesmo local, deixando a pista totalmente fechada para a retirada do veículo. O motorista do caminhão saiu ileso. O asfalto ficou coberto pela lama da carga de açaí derramada. O ponto de referência do acidente foi nas proximidades do Hotel Cascata, em Tianguá. No meio da manhã, um caminhão guincho chegou ao local para os procedimentos de desobstrução. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo relato do condutor, colhido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente com o caminhão baú aconteceu por conta de um problema nos freios.