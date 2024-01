Tremor de terra é registrado em Tejuçuoca na noite deste domingo, 21

Um tremor de terra de magnitude 2.3 na escala Richter (mR) foi registrado na noite deste domingo, 21, no município de Tejuçuoca, a 148,5 quilômetros de Fortaleza. O evento teria ocorrido por volta das 19h38min, segundo o Laboratório Sismológico ( LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com o boletim de eventos sísmicos do Labsis, esse é o terceiro tremor de terra registrado no Ceará neste ano. Os demais foram registrados em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com magnitude de 1.5 mR na última quarta-feira, 17, e o outro na cidade de Jaguaribe, a 293,5 quilômetros de Fortaleza, de magnitude 1.7 mR, na terça-feira, 16.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO procurou a Prefeitura de Tejuçuoca, neste domingo, 21, por e-mail, para saber se a Defesa Civil do município foi acionada e se o tremor ocasionou algum dano ao município e quais as orientações à população diante dos eventos. A matéria será atualizada assim que o órgão retornar.