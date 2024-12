Dupla é presa pela Polícia Militar com drogas, munições e uma katana

Durante a ocorrência policial, foram apreendidos três revólveres, uma espada katana, 15 munições e dois pacotes de maconha e cocaína. Os dois homens foram conduzidos até a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

A equipe militar realizava o patrulhamento no bairro Colibris, quando percebeu um indivíduo com atitude suspeita saindo de uma casa.

O segundo indivíduo, de 25 anos, foi encontrado em uma residência no mesmo bairro. Os policiais encontraram mais dois revólveres, mais drogas e munições, além de um celular e uma espada katana.

Por conseguinte, a dupla e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia Regional de Tauá. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na unidade da Polícia Civil.

Os celulares apreendidos serão utilizados para contribuir com as investigações policiais no intuito de identificar e capturar outros envolvidos com ações criminosas na região. Os homens se encontram à disposição da Justiça.