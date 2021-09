Homem condenado por estupro em 1999 é preso tentando fugir após nova acusação

Um homem de 61 anos foi preso por estupro, por meio de um mandado de prisão preventiva, na tarde desta terça-feira, 21, quando se preparava para fugir para o estado do Maranhão. De acordo com a Polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, é suspeito de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha. A ordem judicial foi cumprida na terça-feira, 21, no bairro Tauazinho, em Tauá, Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Ceará. Ele já havia sido condenado por um estupro em 1999.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 4 de setembro de 2021, na cidade de Aiuaba, a 418,7 quilômetros de Fortaleza, contra a sobrinha do suspeito, uma criança de oito anos. O homem foi encontrado em diligências realizadas com policiais civis de Tauá.

