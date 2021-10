Bombeiros tentam debelar incêndio de grandes proporções em Tarrafas

O Corpo de Bombeiros tenta debelar um incêndio de grandes proporções no município de Tarrafas, a 440 quilômetros de Fortaleza. Conforme do Corpo de Bombeiros, já são nove dias de combate às chamas.



Os bombeiros que atuam em Iguatu foram deslocados para Tarrafas por volta do meio-dia do sábado, 16, e permaneceram no local até 19 horas, no entanto, o fogo foi debelado de forma parcial.

Conforme o tenente-coronel Nijair Pinto, o vento vira rapidamente e o combate deste tipo de incêndio é cansativo. Além da forte demanda há o desgaste físico, pois é um trabalho braçal.

Ainda não há identificação do ponto exato onde começou o fogo. Conforme o oficial, na maioria das vezes, quando não há quartel dos bombeiros no município, os moradores resolvem acabar com o incêndio sozinhos e só acionam a guarnição quando há continuidade do fogo.

O Corpo de Bombeiros tem trabalhado para preservar a área habitável e também atua no combate das chamas nas proximidades das rodovias. (Colaborou Alexia Vieira)

