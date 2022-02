Três homicídios são registrados em Tamboril em um dia

Três pessoas foram mortas no município de Tamboril, no Ceará, nessa quinta-feira, 24. Um dos casos foi registrado no bairro Monte Castelo, com o homicídio de uma mulher. O segundo caso vitimou dois homens, irmãos, de 20 e 28 anos de idade. São duas ocorrências distintas.



Em ambos os casos não houve prisões. De acordo com a Polícia, mulher de 38 anos era companheira de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico, que fugiu no momento da abordagem. No segundo caso, as vítimas eram irmãos e teriam sido executados.

Notas da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um homicídio ocorrido, na noite dessa quinta-feira (24), em Tamboril – Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado. Na ocasião, uma mulher de 39 anos foi morta a tiros no bairro Monte Castelo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e compareceram ao local. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Tamboril, unidade que realiza diligências para elucidar os fatos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, na noite dessa quinta-feira (25), e realizou os primeiros levantamentos sobre um duplo homicídio registrado no município de Tamboril - Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado. Conforme levantamentos policiais das equipes, dois homens, com idades de 20 e 28 anos, foram mortos a tiros em um imóvel da região. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Tamboril. A PC-CE realiza diligências com o intuito de identificar os suspeitos do crime.

