Polícia Civil investiga violação de túmulo em cemitério do Ceará

A pessoa havia morrido na quinta-feira, 18. No sábado os funcionários encontraram o túmulo violado, mas o caixão estava intacto

A Polícia Civil investiga uma ocorrência de violação de túmulo no cemitério de Oliveiras, na zona rural do município de Tamboril. O túmulo foi arrombado no último sábado, 20.

No local, foi constatada a violação do túmulo e a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de vilipêndio de cadáver. A composição orientou os familiares a registrarem um Boletim de Ocorrência, mas até o momento não houve o registro. A pessoa que teve o espaço arrombado morreu na última quinta-feira, 18.

A Delegacia Municipal de Tamboril investiga o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser repassadas pelo número (88) 3617-1180, da Delegacia Municipal de Tamboril.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tags