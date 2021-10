Homem é preso duas vezes em menos de um mês por porte ilegal de arma de fogo

O caso ocorreu no município de Tamboril, cidade distante 294,8 km de Fortaleza, na noite desse domingo, 17. Homem foi preso com revólver calibre.38 e 24 munições do mesmo calibre

Um homem foi preso em flagrante, na noite desse domingo, 17, por porte ilegal de arma de fogo, no município de Taboril, a 294,8 km de Fortaleza. Murilo Lincoln Costa Paiva, 30, foi preso com um revólver calibre.38 e 24 munições do mesmo calibre. Há menos de um mês, no último dia 24 de setembro, o homem havia sido preso pelo mesmo crime, no município de Novo Oriente. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento no centro de Tamboril quando avistaram um homem guiando uma motoneta, sem camisa, sendo possível perceber que ele portava uma arma de fogo na cintura. Os militares seguiram em perseguição e abordaram o suspeito. Com ele, o material foi apreendido. Murilo Lincoln Costa Paiva encontra-se à disposição da Justiça.

