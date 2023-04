Detento é recapturado após fugir e se esconder na casa da mulher no interior do CE

Homem escapou de uma unidade prisional em Fortim, no Litoral Leste, no fim do mês passado

Um homem de 30 anos, que fugiu do sistema prisional cearense há quase um mês, foi recapturado pela Polícia Civil nessa quinta-feira, 20, em Tabuleiro do Norte, a 176 quilômetros de Fortaleza. Wendell Nayan Soares de Lima cumpria pena por estupro, tortura e violência doméstica. Os investigadores o encontraram na residência da própria mulher, que teria sido vítima dos crimes que motivaram a prisão dele.

O suspeito estava foragido da Justiça desde o dia 30 de março, quando escapou da Unidade Prisional de Fortim, no Litoral Leste do Estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após a recaptura o homem foi submetido a procedimentos de praxe e passou por exames periciais antes de ser encaminhado novamente a uma unidade prisional.

Ação conjunta resultou na recaptura do detento

O trabalho investigativo que resultou na localização do suspeito foi conduzido pelas coordenadorias de Inteligência da SSPDS e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), com apoio operacional da Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe, cidade vizinha a Tabuleiro do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vaticano vai formar bispos para lutar contra pedofilia na Igreja

Com prisão decretada, Carlomano tem piora de saúde e é internado em UTI

Ex-presidente Toledo se entrega à Justiça dos EUA para ser extraditado ao Peru

Tags