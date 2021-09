Casal suspeito de roubos contra clientes de bancos é preso em Tabuleiro do Norte

Casal investigado por participação em roubos a postos de combustíveis nos municípios de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte foi preso nessa sexta-feira, 17, por equipes da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte. O homem e a mulher são suspeitos de diversos crimes de roubo ocorridos na região, inclusive contra pessoas que utilizavam serviços bancários em agências das cidades.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles agiam no momento em que as vítimas sacavam dinheiro em caixas eletrônicos, e, muitas vezes, a ação acontecia mediante grave ameaça. Uma das vítimas chegou a ser lesionada.

Após investigações, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão contra o casal, e as decisões foram expedidas pelo Poder Judiciário.

A mulher, identificada como Helenilda Gadelha Bernardo, foi avistada dentro de uma agência bancária pelos investigadores. Os policiais civis foram até o local e realizaram a prisão da suspeita, dando cumprimento ao mandado de prisão temporária. O comparsa de Helenilda, identificado como Paulo Jean Pereira de Sousa, foi localizado na residência dele, na zona rural de Tabuleiro do Norte. No imóvel, uma motocicleta com registro de roubo foi apreendida.

A dupla, que não tinha antecedentes criminais, foi conduzida até a Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte, onde foram cumpridos os mandados. A Polícia Civil do Estado do Ceará reforça que qualquer pessoa que foi vítima do casal deve procurar a unidade policial para noticiar o fato.

