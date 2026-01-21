Funcionário cai em cisterna de aeroporto em Sobral

A vítima foi resgatada em segurança pela equipe do Corpo de Bombeiros e entregue aos cuidados do Samu. / Crédito: Divulgação / CBMCE

Um funcionário de 53 anos, identificado como José Edson Alves de Azevedo, foi resgatado após cair em uma cisterna de quatro metros de profundidade, no Aeroporto Regional de Sobral – Luciano de Arruda Coelho, na tarde de terça-feira, 20.

A equipe da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (1ª Cia/3º BBM – Sobral) foi acionada por volta das 13h30min para atender a ocorrência. Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no resgate. Ao chegar no local, os bombeiros constataram que a vítima apresentava uma luxação no ombro direito, sangramento na cabeça e dores na coluna. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE), mesmo consciente e orientado, o funcionário precisou ser retirado com o mínimo de movimentação possível.

Como foi feito o resgate do homem que caiu na cisterna Segundo o CBME, para a realização do resgate, a equipe utilizou um sistema de vantagem mecânica 4×1, que permite a descida controlada de um bombeiro militar. O procedimento envolve o uso de equipamentos como tripé de salvamento com estaiamentos fixos para estabilização, polias duplas, cordas, mosquetões e cinto paraquedista. Após a descida do bombeiro, o funcionário foi imobilizado e colocado em uma maca. Para a retirada do homem, foi utilizada a técnica de amarração francesa, usada para a fixação de vítima em maca, geralmente do tipo cesto ou berço. A técnica é usada por bombeiros e resgatistas para imobilizar pacientes com traumas Segundo os resgatistas, ela evita a compressão direta no local, preservando a região lesionada, além de permitir o transporte do paciente em ângulos variados, inclusive vertical.