Funcionário cai em cisterna de aeroporto em Sobral

Funcionário é resgatado após cair em cisterna de aeroporto em SobralA vítima, de 53 anos, caiu em um poço de aproximadamente quatro metros e precisou ser amarrada e imobilizada para ser retirada do local
Um funcionário de 53 anos, identificado como José Edson Alves de Azevedo, foi resgatado após cair em uma cisterna de quatro metros de profundidade, no Aeroporto Regional de Sobral – Luciano de Arruda Coelho, na tarde de terça-feira, 20.
A equipe da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (1ª Cia/3º BBM – Sobral) foi acionada por volta das 13h30min para atender a ocorrência. Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no resgate.
Ao chegar no local, os bombeiros constataram que a vítima apresentava uma luxação no ombro direito, sangramento na cabeça e dores na coluna.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE), mesmo consciente e orientado, o funcionário precisou ser retirado com o mínimo de movimentação possível.
Como foi feito o resgate do homem que caiu na cisterna
Segundo o CBME, para a realização do resgate, a equipe utilizou um sistema de vantagem mecânica 4×1, que permite a descida controlada de um bombeiro militar. O procedimento envolve o uso de equipamentos como tripé de salvamento com estaiamentos fixos para estabilização, polias duplas, cordas, mosquetões e cinto paraquedista.
Após a descida do bombeiro, o funcionário foi imobilizado e colocado em uma maca. Para a retirada do homem, foi utilizada a técnica de amarração francesa, usada para a fixação de vítima em maca, geralmente do tipo cesto ou berço.
A técnica é usada por bombeiros e resgatistas para imobilizar pacientes com traumas Segundo os resgatistas, ela evita a compressão direta no local, preservando a região lesionada, além de permitir o transporte do paciente em ângulos variados, inclusive vertical.
O procedimento é considerado ideal para locais de difícil acesso, como ribanceiras ou colapsos estruturais. Ajustes garantem estabilidade durante o transporte horizontal ou vertical.
Após a amarração e a imobilização, a vítima foi resgatada em segurança e entregue aos cuidados do Samu.
Confira mais imagens do resgate: