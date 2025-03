Parte de teto de shopping em Sobral cai após chuvas intensas

Conforme assessoria do empreendimento, uma placa de gesso desmoronou após fortes chuvas atingirem a região, mas ninguém ficou ferido; local segue funcionando normalmente

Uma parte do teto do Sobral Shopping, situado em Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, caiu na tarde desta quinta-feira, 27. Conforme assessoria do empreendimento, uma placa de gesso desmoronou após fortes chuvas atingirem a região, mas ninguém ficou ferido. Local segue funcionando normalmente.

Incidente aconteceu por volta das 15 horas. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que estrutura cai próximo a praça da alimentação, assustando pessoas que estavam no local.