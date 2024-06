Professores da UFC denunciam falta de estrutura no campus Sobral

A professora Yanaêh Mota, docente do curso de Música e uma das responsáveis pela sala de instrumentos de cordas friccionadas, relata que há anos reporta problemas na infraestrutura do campus e defeito no sistema de condicionadores de ar.

As chamas foram controladas pelos agentes de segurança da instituição com o uso de extintores de incêndio. Ninguém ficou ferido, porém, o pó químico atingiu instrumentos e deixou a sala sem condições de uso.

Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado ocasionou um princípio de incêndio em uma sala de aula da Universidade Federal do Ceará , em Sobral. O incidente aconteceu na última quinta-feira, 6, por volta das 18h30 no campus Mucambinho, onde funciona o curso de Música. Na ocasião, dois estudantes usavam a sala para praticar violino.

“Em 2023 falaram que fizeram uma manutenção, mas falaram que o problema era apenas o controle remoto. Desde então, o controle não ficava mais com os alunos, apenas na recepção com os vigilantes. Ontem um dos alunos que estava na sala pediu para ligar o ar e aconteceu o curto-circuito”, diz.

Cecília Aragão, estudante de Música, também afirma que parte dos professores a compra de materiais e manutenção de instrumentos. Aluna da UFC desde 2022, ela afirma que a prefeitura do campus foi contatada múltiplas vezes para que fosse feito o reparo no ar-condicionado.

“Não é de hoje que os campus de interior da Universidade Federal do "Ceará sofrem com problemas de infraestrutura”, disse o violinista da Camarata de Cordas da UFC, Guilherme Frota.

“Manutenção de instrumentos nunca tivemos. Temos que tirar do bolso para os alunos continuarem a ter mínimas condições de estudo. Cordas, breu, arco... Esse ar condicionado faz anos que tem sido avisado que não funcionava, inclusive com os professores tendo que comprar um ventilador para poder dar aula”, escreveu.

Resposta da UFC

Em nota, a Universidade Federal do Ceará disse ao O POVO que o equipamento que iniciou o incêndio estava funcionando e com a manutenção em dia.

De acordo com a Secretaria de Comunicação e Marketing (UFC Informa), a partilha de salas de aula entre cursos "deve-se à não conclusão do prédio didático do Campus de Sobral, que inicialmente tinha previsão de entrega até 2017, mas teve as obras interrompidas ao longo de anos."

A instituição ressalta que, no início de 2024, as obras foram retomadas e seguem em curso, com nova previsão de conclusão até fevereiro de 2026. Neste novo prédio, há previsão de salas e estúdios específicos para o Curso de Música, dentre outros espaços.