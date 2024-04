Raio procura bicicleta roubada e encontra 25kg de drogas

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar, apreendeu 25 quilos de entorpecentes e outros materiais escondidos em um apartamento no município de Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza.



De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11h cehgou a denúncia sobre o paradeiro de uma bicicleta roubada no dia anterior. Os policiais foram até o local, em um condomínio residencial no bairro Caiçara, onde foram iniciadas as buscas.

No local foram encontrados 23,106kg de cocaína, 1,433kg de crack e 805g de maconha. Além de 12 munições de calibre .32, balança de precisão, faca, tesoura, giletes, uma capa de colete. Duas mochilas foram recolhidas do local.