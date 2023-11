Homem de 31 anos é preso por estupro virtual de adolescentes em Sobral

Um homem de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável e pedofilia, praticados em ambiente virtual, na última segunda-feira, 30, na cidade de Sobral.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito utilizava um perfil falso em redes sociais para se aproximar de adolescentes e praticar os crimes.

O homem foi detido no local onde trabalhava, por força de um mandado de prisão preventiva. De acordo com as investigações, ele usava aparelhos eletrônicos para falar com as vítimas e forçá-las a manter relações sexuais pela internet.