Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Sobral

De acordo com investigações, um dos presos seria suspeito de chefiar o tráfico no bairro Terrenos Novos, em Sobral

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Sobral, na região norte do Ceará. Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil do Ceará na manhã dessa terça-feira, 13, a partir das investigações do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Municipal de Sobral.

Os suspeitos são Manoel Messias Domingos Neto, de 27 anos, também conhecido como “NT”, com ficha criminal por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e contravenção penal; e Glauber Lúcio de Sousa, de 22 anos, com passagem por porte ilegal de arma de fogo.

O levantamento policial aponta Manoel como um dos líderes do tráfico no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Contra a dupla, foi solicitado a Justiça mandado de prisão preventiva. Com os mandados, os agentes do NCTD, juntamente com equipes de outros núcleos da Delegacia Municipal de Sobral, localizaram os homens nos bairros Terrenos Novos e Centro.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia Municipal de Sobral. As investigações serão prosseguidas para identificar outros envolvidos no crime. Eles estão à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Sobral: (88) 3677-4711



