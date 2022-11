Bebês prematuros da Santa Casa de Sobral usam roupas do Brasil

Numa em alusão ao mês da campanha de Prevenção à Prematuridade, os recém-nascidos prematuros internados na Santa Casa de Misericórdia de Sobral vestiram a camisa verde e amarela para se unirem à torcida pela Seleção Brasileira, que fez sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, jogando contra a Sérvia. A iniciativa envolvendo os bebês e suas mães foi dos profissionais da área de neonatologia.

Renildes Brasil, enfermeira coordenadora do serviço de neonatologia da Santa Casa comenta que o essencial é humanizar a internação dos bebês para melhor desenvolver o trabalho da equipe de assistência.

“Nós do serviço de neonatologia sempre estamos buscando proporcionar boas lembranças a essas mães e seus bebês. Uma energia realmente vitoriosa para a vida deles e para nossa seleção”, destaca.

Pequena Ayana Maria participou da ação com sua mãe, Gerlane (Foto: Divulgação/Santa Casa de Misericórdia - Sobral)



A pequena Ayana Maria foi uma das bebês que participou da ação com sua mãe, Gerlane Carvalho. Natural de Viçosa do Ceará, ela acompanha as gêmeas prematuras de 16 dias no tratamento e comemora a boa reação das filhas.

“Hoje a torcida pela alta mistura-se com a torcida pela vitória da seleção, e ver uma delas vestida toda de Brasil me alegrou bastante”, relata.

Larissa Rodrigues e seu filho Rai, de Tianguá, também participaram da ação e declararam torcida pelo Brasil.

Raí e sua mãe Larissa (Foto: Divulgação/Santa Casa de Misericórdia - Sobral)



