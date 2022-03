Bebê prematura extrema recebe alta após quatro meses internada

A bebê Maria Olívia Magalhães nasceu prematura extrema na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), local onde permaneceu internada por mais de 120 dias, até receber alta durante a segunda semana de fevereiro de 2022. A criança veio ao mundo com 25 semanas e quatro dias de gestação, no dia 13 de outubro de 2021, pesando apenas 750 gramas.



A família de Olívia mora em Morrinhos, uma das cidades da região Norte do Ceará. A mãe da bebê, Neulândia Magalhães, acompanhou diariamente as diversas intercorrências que aconteceram durante o período de internamento da filha.

“O tempo todo, enviava energias positivas, com pensamentos positivos de que tudo iria dar certo no final, e hoje saio emocionada e grata pela equipe multiprofissional que direcionou toda a assistência necessária para minha pequena, e assim nos possibilita ir hoje para casa. Gratidão a todos”, relata a mãe emocionada.

Bebê prematura recebe alta da Santa Casal de Sobral após mais de 120 dias internada (Foto: Divulgação)



Para a técnica de Enfermagem Diana Oliveira, fazer parte deste momento é muito gratificante. "Formamos laços fortes com os prematuros e com suas genitoras, que nos mostram forças a cada dia, que não desanimam e que são regadas por muita fé e determinação", destaca.



De acordo com a enfermeira neonatologista Karine Sales, a Unidade Neonatal da Santa Casa vem trazendo muitos resultados positivos quanto a altas seguras e saudáveis de prematuros extremos, sendo referência no cuidado neonatal da região Norte do Ceará.

