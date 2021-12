Homem é preso em Sobral suspeito de participar do tráfico de drogas

Com ele foram encontrados 13 quilos de maconha e uma quantia em dinheiro

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prenderam, na última terça-feira, 21, um homem suspeito de participação no tráfico de drogas. A prisão foi realizada em Sobral, na Região Norte do Estado.

Joezio Inácio de Sousa, de 23 anos, foi encontrado pelos policiais em um endereço localizado na zona rural de Sobral.

No interior da casa os agentes da Polícia Civil encontraram o tablete de maconha pesando 13 gramas, escondida em um espaço no telhado, além de uma quantia em dinheiro. Joezio foi conduzido para uma unidade policial, onde está à disposição da Justiça.

