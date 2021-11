Adolescente de 12 anos é morto baleado enquanto brincava com amigos em Sobral

O jovem foi atingido enquanto jogava futebol em uma quadra no bairro Dom Expedito, na noite dessa segunda, 1º

Um adolescente de 12 anos morreu ao ser atingido por um tiro enquanto brincava de futebol com outros garotos em uma quadra no bairro Dom Expedito, em Sobral, na Região Norte do Ceará. Caso ocorreu na noite dessa segunda-feira, 1º.

Rafael Maia Albuquerque chegou a ser socorrido para a Santa Casa da Misericórdia do município, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido suspeitos do crime. Eles tentaram fugir, mas foram capturados.

Com os dois detidos, a Polícia apreendeu dois revólveres calibre 38, 12 munições intactas calibre 38, três munições deflagradas calibre 38 e uma motocicleta tomada de assalto por eles.

O homem e o adolescente foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral, onde o homem foi autuado por homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

Já o adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado consumado e roubo majorado. O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral investiga o caso.



