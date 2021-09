Duas pessoas se disfarçam de garis, fingem fazer capinação, roubam casa e são detidos

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 17, apreendido, em Sobral, na Região Norte do Estado, por serem suspeitos de assalto a uma casa vestidos com uniformes de garis, nessa quinta-feira, 2. Francisco Genaldo Rodrigues do Nascimento, 25, e o adolescente saíam da residência com uma mala de viagem quando foram abordados. Foram apreendidos um revólver calibre 38, R$ 4.166 em dinheiro, aparelho celular, joias, relógios e roupas. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Sobral, onde o adulto foi autuado por roubo e o adolescente, por ato infracional análogo ao crime.

Francisco Genaldo tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Renato Parente, na cidade. O casal dono da residência informou que os assaltantes fingiram realizar capinação em frente à residência, antes de invadir a casa. Quando moradores abriram o portão, eles entraram e anunciaram o assalto. Durante a ação, a mulher foi amarrada e o marido, ameaçado e recebeu coronhadas de revólver na cabeça.



O nome do adolescente não é informado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

