Reitor do Santuário de Fátima é internado na UTI após sofrer choque cardiogênico

Padre Antônio Martins Irineu está internado no Hospital do Coração de Sobral desde a madrugada desta terça-feira, 8

O reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, em São Benedito, no Norte do Ceará, padre Antônio Martins Irineu, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração de Sobral, nesta terça-feira, 8, após sofrer um choque cardiogênico. A informação foi confirmada pela Diocese de Tianguá. Em comunicado enviado a autoridades religiosas e ao público diocesano, a entidade eclesiástica disse que o sacerdote está sendo submetido a sessões de hemodiálise.

"Pedimos aos sacerdotes desta Diocese que ofereçam missas pela sua saúde e recomendamos as orações de todos os fiéis pelo seu pleno reestabelecimento", diz o texto da nota. O documento ainda informa que o padre está "lúcido e interagindo bem", embora esteja internado em leito de UTI.

O choque cardiogênico, doença que atingiu o religioso, interrompe o bombeamento de sangue do coração para o corpo. A condição é ocasionada pela redução nas contrações dos músculos cardíacos. As consequências mais imediatas são a diminuição drástica da pressão arterial, dificuldade para respirar e o acúmulo de líquidos nos pulmões. Também pode haver redução da quantidade de sangue nas artérias coronárias, comprometendo diretamente o fluxo de sangue até o coração.

