Sete homens são presos por crimes ambientais e outras ofensivas no Ceará

Ações distintas da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foram realizadas no fim de semana; na última sexta-feira, 16, e no último sábado, 17. As operações acarretaram a prisão de sete homens, com idades entre 23 e 45 anos, suspeitos de crimes ambientais.

Ao final da operação, galos foram resgatadas e madeiras foram apreendidas.

As prisões aconteceram nas cidades de São João do Jaguaribe e Senador Pompeu, ambos Munícipios, em média, a 243,4km da capital de Fortaleza, além de serem pertencentes às Áreas Integradas de Segurança 18 e 20 (AIS 18 e 20) do Estado.

Em São João do Jaguaribe, houve duas ações policiais distintas que culminaram em ocorrências de crime por rinha de galo, roubo qualificado e roubo majorado. Já em Senador Pompeu, as ofensivas se deram por crime de desmatamento. Confira mais informações abaixo:

Prisão por rinhas de galo e furto qualificado

Na manhã de sábado, 17, na zona rural de São João do Jaguaribe, os Policiais Civis flagraram dois homens, de 23 e 24 anos, mantendo, dentro de seus imóveis, galos acondicionados em viveiros e gaiolas.

Segundo os policiais, os animais seriam usados em rinhas de galo. Os dois foram levados a uma delegacia, onde foi registrado um Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO), baseado no artigo 32 da lei de crimes ambientais.

Ainda em São João do Jaguaribe, os policiais cumpriram um mandato de prisão contra um homem de 45 anos, identificado como Francisco Edvan Paulino Costa. Ele é investigado por crimes de roubo majorado e furto qualificado, registrados no Rio Grande do Norte, em 2018.



Após diligências da polícia, Francisco foi encontrado na zona rural de Limoeiro do Norte, limite com Tabuleiro do Norte. Após a captura, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Jaguaribe, onde a ordem judicial foi cumprida.

Pisão por desmatamento

A outra ação da Polícia Civil, após uma denúncia anônima, resultou, na última sexta-feira (16), na prisão em flagrante de cinco homens de idades entre 27 e 44 anos, no momento em que estavam realizando o desmatamento de uma floresta sem autorização do órgão competente.

Segundo a apuração policial, os homens tinham a finalidade de extrair, de forma ilegal, madeiras para futura comercialização indevida.

Após o flagrante, os homens foram conduzidos para a Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde foram autuados por crime ambiental, com base no artigo 50, da lei 9605/98.