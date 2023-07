Jovem morre após descarga elétrica em festa no interior do Ceará

Uma jovem de 25 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um show na 30ª Exposição Agropecuária de Santa Quitéria, que acontecia no Parque de Exposição Joaquim Mesquita Martins, em Santa Quitéria, interior do Ceará. O caso foi registrado na manhã deste domingo, 2.

Maria Letícia da Silva Regino teria tocado em uma das grades do evento, que estava eletrificada, e sofrido a descarga elétrica. A jovem ainda foi levada ao hospital municipal, mas não resistiu.

Em nota, a Prefeitura de Santa Quitéria lamentou o ocorrido e disse que irá investigar as causas do ocorrido.

“Sobre a apuração da causa da morte, a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria está colaborando para a elucidação do fato, bem como, já iniciou diligências necessárias com objetivo de identificar os verdadeiros motivos que causaram diretamente o acidente. A Prefeitura de Santa Quitéria, lamenta profundamente a morte da jovem e se solidariza com seus familiares e amigos”, diz a nota.

A gestão municipal ainda reforçou que obedeceu todos os protocolos de segurança para realização do vento “Vale frisar que o evento obedeceu todos os protocolos exigidos pelos órgãos de segurança, inclusive com vistorias prévias pelo Corpo de Bombeiros que, também disponibilizou uma equipe de plantão durante os dias do evento, houve a fiscalização antes e durante o evento, juntamente com equipes de pronto atendimento nos três dias de evento”, argumenta.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas até o momento da publicação, não recebemos retorno.