Reriutaba volta a apresentar espetáculo da "Queima de Judas" após 20 anos

Realizado pela Caras e Bocas Companhia Teatral de Reriutaba, o retorno do espetáculo foi realizado no último sábado, 30

Segundo Leomário, a preparação acontece sempre depois do Carnaval, começando na quarta-feira de Cinzas. Cerca de 50 pessoas ajudam na produção do espetáculo. Já na atuação, cerca de 30 pessoas participam.

As cenas mais emocionantes são a da Santa Ceia, o Sonho de Judas com Maria, a tentação do Diabo e o show pirotécnico da queima do boneco que representa Judas.

O espetáculo contou com centenas de espectadores e teve direção de Leomário Muniz Passos, fundador e diretor do Caras e Bocas Companhia Teatral de Reriutaba. O elenco também é da Caras e Bocas, além da Cia. Vibe Dance e grande juventude local, com apoio de Osvaldo Neto, padrinho do grupo.