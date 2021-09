Redenção registra 41,3° e alcança segunda maior temperatura do ano no Estado

Municípios cearenses apresentaram altas temperaturas nessa quarta-feira, 2. O município de Redenção, distante 66 km de Fortaleza, apresentou o maior índice: 41°C, registrado por volta das 17h. A marca, captada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Outros municípios do Estado também se destacaram, como Barro, a 437 km de Fortaleza, que registrou 38.4°C, por volta das 18h; e Jaguaribe, a 317 km da Capital, com máxima de 38.1°C, às 19h.

Segundo a instituição, não há previsão de chuvas pelos próximos dias. Comum no período entre setembro e dezembro, o tempo seco é característica do que é conhecido no Ceará como B-R-O-Bró. O fenômeno marca baixas umidades e altas temperaturas. “O segundo semestre do ano é mais propício à baixa umidade do ar devido à escassez de chuvas. Assim, passamos a ter predomínio de céu claro ou com poucas nuvens. Nos horários mais quentes do dia, observa-se a queda na umidade, que é mais sentida no interior", declarou em comunicado a gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

Nos próximos dias, no período da tarde, a umidade relativa do ar nas macrorregiões do centro-sul do Estado tende a ficar entre 20% e 30%. A instituição meteorológica também afirma que continua a tendência de rajadas de vento, principalmente nas áreas próximas ao litoral. Segundo a Funceme, a velocidade dos ventos pode chegar a 60 km/h.



