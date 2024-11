Primeiro paciente a concluir tratamento contra o câncer no HRSC toca o "sino da esperança"

Primeiro paciente a concluir tratamento no Hospital Regional do Sertão Central toca o "sino da esperança" Crédito: Reprodução/Sesa

Em um momento emocionante no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, o "sino da esperança" foi tocado pela primeira vez no Serviço de Oncologia da unidade. Acrísio Vicente de Lima, de 68 anos, morador de Quixadá, foi o primeiro paciente a concluir o tratamento contra o câncer no HRSC, onde, agora, será acompanhado regularmente para monitoramento de sua saúde. O toque no sino, uma celebração que simboliza a superação do tratamento oncológico, contou com a presença de familiares e profissionais do hospital. Acrísio, que iniciou seu tratamento logo após a inauguração do serviço de oncologia em julho deste ano, completou o ciclo de hormonioterapia após passar por cirurgia e sessões de radioterapia.

"Foi uma bênção ter o tratamento aqui, perto de casa", afirmou o paciente, que descobriu o câncer de próstata em 2023 e pôde comemorar o término de sua jornada com o apoio da equipe médica e de sua esposa, Maria de Fátima, que compartilhou o momento especial ao seu lado.