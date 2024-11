11 atrações incríveis para conferir no Disney’s Hollywood Studios

Veja o que visitar no parque que é uma grande homenagem ao mundo do cinema

Inaugurado em 1989, o Disney’s Hollywood Studios, no Walt Disney World Resort, é uma grande homenagem ao mundo do cinema. Logo na entrada, a Hollywood Boulevard vai fazer você se sentir em plena Los Angeles, caminhando entre palmeiras e prédios em art déco, de frente para uma réplica do Teatro Chinês.

A área Sunset Boulevard mantém esse clima bem hollywoodiano, com a icônica Tower of Terror coroando a paisagem. Já as áreas Echo Lake, Commissary Lane, Animation Courtyard, Pixar Plaza e Grand Avenue remetem aos grandes estúdios de cinema, em meio a galpões de produção e cenários cinematográficos.

O parque tem ainda duas áreas incrivelmente imersivas, para fã nenhum botar defeito. Em Star Wars: Galaxy’s Edge, os visitantes se encontram no planeta Batuu, em uma galáxia muito, muito distante, onde membros da Resistência e da Primeira Ordem se misturam entre comerciantes, contrabandistas e aventureiros.