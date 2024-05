Professor de natação acusado de estupro é preso em Quixeramobim

A Policia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu um homem de 24 anos que atua como professor de natação suspeito de estupro contra uma criança de 11 anos. A prisão foi feita na segunda-feira, 22, em Quixeramobim.

Segundo investigações obtidas pela polícia, a vítima praticava esporte de natação que é voltada para crianças com espectro autista. No caso, o suspeito se aproveitou da ausência do responsável da criança para cometer o crime. Diante do caso, o suspeito foi acusado pelo crime. Após a prisão, ele agora está à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.