Casarão da imortal Rachel de Queiroz é aberto a visitação em Quixadá

Caravana UFC 70 anos visitou a casa onde um dos maiores nomes na literatura brasileira viveu no interior do Ceará

A imortal Rachel de Queiroz está viva no casarão, que construiu em Daniel Queiroz, distrito que leva esse nome em homenagem ao pai da escritora, na área rural de Quixadá, a 169,69 km de Fortaleza. Já a escritora batizou a fazenda de Não me Deixes com o intuito de ter o lugar como seu refúgio particular. A Caravana UFC 70 Anos passou por este particular recanto cearense no último domingo, 11. Casarão é aberto a visitação do público.

A estética da autora cearense está na arquitetura da casa, nos móveis e utensílios originais de cada cômodo. De uma cadeira feita de Cumuru a ralador de coco, pilão, fogão a lenha… até a máquina de escrever onde o talento se materializava em palavras. O espaço fala de Rachel de Queiroz nos imóveis, nos objetos e nas vozes de Niza Tavares e Aldemir Silva. Os dois guias têm na memória e na ponta da língua a história da autora de O Quinze.

Na prosa com Aldemir e Niza pelos corredores da casa principal e do cômodo vizinho onde Rachel de Queiroz escrevia, ecoam histórias oficiais e lembranças do cotidiano da primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Uma aula quase obrigatória para um aluno de letras da Universidade Federal do Ceará (UFC) e de outros lugares do saber literário.